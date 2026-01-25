Megan Thee Stallion confirme que Act III arrive bientôt

Après une période plus discrète, Megan Thee Stallion annonce qu’elle est en train de finaliser Megan: Act III, la suite très attendue de ses projets Megan et Megan: Act II. La rappeuse promet une nouvelle ère musicale pour 2026, tout en se concentrant sur sa routine studio et gym.

Megan Thee Stallion a fait une annonce qui ravira ses fans : elle travaille actuellement sur son prochain album Megan: Act III et assure que la musique sera dévoilée cette année. Dans une interview récente, la rappeuse a confirmé être en plein dans la création du projet, précisant que sa priorité est désormais de terminer cette troisième partie de sa trilogie.

Selon ses déclarations, Megan passe le plus clair de son temps entre le studio et la salle de sport, ce qui reflète un état d’esprit très discipliné et concentré. Elle explique aussi qu’elle s’éloigne volontairement des apparitions publiques pour se focaliser sur la musique, une stratégie qui laisse penser que l’artiste veut revenir avec un projet solide et cohérent.

Cette annonce marque la suite directe de ses précédents albums Megan et Megan: Act II, et devrait clôturer une trilogie très suivie par ses fans. Megan a également indiqué que les “Hotties” doivent simplement lui laisser un peu de temps pour finaliser le tout, laissant entendre que l’attente ne sera pas interminable.

En attendant la sortie officielle, l’artiste continue de renforcer sa présence via des projets parallèles et sa communication autour de son bien-être et de sa routine fitness. Mais pour beaucoup, l’essentiel reste le retour musical : Act III promet d’être l’un des albums les plus attendus de l’année, avec une énergie probablement influencée par cette période de travail intense.