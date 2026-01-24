Kanye West en Inde : une tournée historique prévue en avril 2026

Pour la première fois de sa carrière, Kanye West s’apprête à poser ses valises en Inde. Selon plusieurs sources, le rappeur et producteur envisagerait une tournée dans le pays en avril 2026, une étape majeure qui pourrait marquer l’arrivée d’une nouvelle ère pour les concerts hip-hop en Asie du Sud.

Le légendaire rappeur, producteur et créateur Kanye West s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière artistique en annonçant pour la première fois une tournée de concerts en Inde en avril 2026. Ce serait la première fois que l’artiste, figure incontournable du hip-hop mondial, se produira live dans le pays pour un public indien, marquant ainsi un moment majeur pour la scène musicale mondiale et pour les fans de rap dans la région.

La tournée, sur laquelle Kanye planche depuis plusieurs mois selon plusieurs sources, est présentée comme un événement musical d’envergure. Sans qu’aucune date exacte ou villes hôtes n’aient encore été officiellement confirmées, l’anticipation autour de cette série de concerts est déjà palpable, tant en Inde que dans la communauté hip-hop internationale.

Kanye West a profondément influencé le paysage musical depuis les années 2000, mêlant hip-hop, gospel, soul et expérimentations sonores. Avec 24 Grammy Awards à son actif, il compte parmi les artistes les plus récompensés de l’histoire du rap, avec des titres emblématiques tels que Gold Digger, Stronger ou Ultralight Beam.

Bien que cette tournée ne soit pas encore confirmée de manière officielle par l’entourage de l’artiste ou ses promoteurs, plusieurs médias parlent déjà d’un impact significatif sur l’essor des événements live internationaux en Inde, un pays qui attire de plus en plus de grandes stars mondiales chaque année.

Pour Kanye, ce passage par l’Inde pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière scénique, après une décennie marquée autant par ses expérimentations artistiques que par les nombreuses évolutions de sa vie personnelle et professionnelle.