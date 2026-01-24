Le procès fédéral de Lil Durk fixé au 21 avril 2026

Le procès fédéral du rappeur Lil Durk a enfin une date officielle. Après plusieurs reports, l’audience est fixée au 21 avril 2026, dans une affaire complexe liée à une tentative de représailles violentes. Un tournant majeur pour l’artiste, en détention depuis octobre 2024, qui conteste les accusations.

Après une longue série de reports, le rappeur américain Lil Durk a désormais une date officielle pour son procès fédéral dans le cadre de l’affaire dite de murder-for-hire (meurtre commandité). Selon The Source, le procès est programmé pour débuter le 21 avril 2026 à 8h30 devant la Cour fédérale du district central de Californie.

Le calendrier judiciaire avait déjà été modifié à plusieurs reprises : la procédure devait initialement s’ouvrir le 20 janvier 2026 avant d’être repoussée, notamment en raison de la complexité du dossier et de la grande quantité de documents à examiner par les avocats de la défense et les procureurs.

L’affaire remonte à une enquête sur un projet de représailles violent lié à des rivalités dans le milieu du rap. Les procureurs affirment que l’affaire trouve son origine dans les suites du meurtre du rappeur King Von et d’un tir en 2022 qui a causé la mort du cousin d’un autre artiste, Saviay’a Robinson.

Lil Durk, de son vrai nom Durk Banks, est en détention fédérale depuis octobre 2024 et conteste les accusations. Son équipe juridique a défendu que l’ampleur des preuves à examiner nécessite davantage de temps pour préparer une défense solide, ce qui a conduit le juge à reporter la date d’audience.

L’avancement de ce procès est suivi de près dans la communauté hip-hop et au-delà, car il met en lumière la manière dont des poursuites fédérales peuvent affecter des artistes de premier plan et leur carrière.