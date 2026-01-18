Cash Out condamné à verser 40 millions de dollars à une victime de trafic sexuel : la justice frappe fort

Le rappeur Cash Out a été condamné à payer 40 millions de dollars à une femme qui l’accuse de trafic sexuel. Cette décision civile fait suite à ses condamnations pénales liées à une affaire de prostitution forcée, marquant un tournant dans l’indéniable chute d’une ancienne figure du rap américain.

Dans un développement judiciaire majeur impliquant l’un des anciens visages connus du hip-hop, le rappeur Cash Out a été ordonné par un tribunal fédéral de payer 40 millions de dollars à une femme identifiée comme J.M., qu’il a, selon ses allégations, forcée à se prostituer plusieurs années durant. La somme, qui inclut 10 millions de dollars en dommages compensatoires et 30 millions en dommages punitifs, a été accordée le 7 janvier 2026 par un juge après que Cash Out n’a pas répondu à la plainte civile déposée dès 2022 en Géorgie, pour violation de la Trafficking Victims Protection Reauthorization Act.

Le dossier civil s’ajoute à une procédure pénale dramatique qui a déjà vu le rappeur, de son vrai nom John-Michael Hakim Gibson, être condamné pour avoir dirigé une entreprise de trafic sexuel, avec notamment des accusations de viol, prostitution forcée et racket, des charges qui lui ont valu deux peines de prison à vie plus 70 ans supplémentaires. Selon les documents judiciaires, J.M. affirme avoir rencontré Cash Out en 2013, pour ensuite être intimidé, physiquement maltraité et contraint de travailler dans un réseau de prostitution, y compris sous l’influence de drogues.

L’avocat de la victime, Matthew Stoddard, a déclaré que le jugement envoie un message fort : « Le trafic sexuel entraîne des conséquences juridiques graves » et que l’exploitation de personnes vulnérables « ne restera pas impunie». La décision civile de verser 40 millions de dollars intervient peu après la fin tragique de la carrière musicale de Cash Out, qui avait gagné en notoriété dans les années 2010 avec le tube “Cashin’ Out” avant que sa vie ne bascule dans une série d’accusations criminelles et de procédures judiciaires.

Cette affaire, désormais bien documentée à la fois dans la sphère judiciaire et médiatique, rappelle que la justice peut s’appliquer au-delà des chartes musicales et que les artistes, quelles que soient leurs contributions culturelles passées, seront tenus responsables de leurs actes devant le système judiciaire.