À l’occasion du Yams Day 2026, A$AP Rocky s’apprête à présenter une performance inédite de son nouvel album Don’t Be Dumb dans le cadre de la série Songline d’Amazon Music. Un événement cinématique mêlant musique, hommage et storytelling, diffusé en streaming mondial.

À peine quelques jours après la sortie très attendue de Don’t Be Dumb, A$AP Rocky transforme le Yams Day 2026 en une célébration artistique majeure. Amazon Music a annoncé que le rappeur de Harlem sera la star de la prochaine édition de sa série Songline, une plateforme audiovisuelle qui met en lumière les talents et processus créatifs des artistes hip-hop.

La performance spéciale, prévue pour le 18 janvier à 21 h ET, sera diffusée en exclusivité sur Amazon Music, Prime Video et Twitch. Filmée à travers plusieurs lieux emblématiques de New York City, elle mêlera nouvelles chansons tirées de l’album, orchestrations spectaculaires — signées par Danny Elfman —, et moments narratifs personnels qui dévoilent la vision artistique de Rocky.

Ce format immersif, propre à Songline, propose une expérience bien au-delà de la simple performance live : il combine interviews, musique live et storytelling visuel, offrant aux fans une perspective profonde sur la conception de l’album et l’évolution créative du rappeur.

L’événement revêt une dimension symbolique particulière. Il tombe précisément le Yams Day, date anniversaire de la disparition de A$AP Yams, cofondateur visionnaire de l’A$AP Mob et figure centrale de la carrière de Rocky. En l’honneur de son frère de rap et mentor spirituel, la performance intègre des tributs et clins d’œil à son héritage, rappelant l’influence durable de Yams dans la culture hip-hop.

L’épisode « Songline » s’inscrit dans la promotion de l’album Don’t Be Dumb, dont la sortie officielle est programmée le 16 janvier. Le premier single, “Punk Rocky”, a déjà attisé l’intérêt des fans et des critiques, présageant un projet musical riche et ambitieux.

Avec cette initiative, A$AP Rocky ne se contente pas de lancer un nouvel album : il réinvente la manière de partager de la musique, en proposant une expérience immersive qui résonne à la fois comme un hommage affectif et une déclaration artistique pour l’avenir.