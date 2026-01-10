Maes fête ses 31 ans : retour sur 5 anecdotes marquantes de sa carrière

Ce 10 janvier, Maes célèbre ses 31 ans. Figure incontournable du rap français depuis plusieurs années, l’artiste de Sevran a construit une carrière aussi marquée par ses succès que par ses polémiques. À l’occasion de son anniversaire, retour sur 5 anecdotes marquantes qui ont façonné le parcours de Maes.

Un rappeur révélé après la prison

Avant de devenir une star du rap français, Maes a connu un passage par la prison. C’est derrière les barreaux qu’il commence à écrire et structurer sérieusement sa musique. À sa sortie, il se consacre pleinement au rap, une décision qui changera radicalement sa vie et lui permettra de s’imposer comme l’une des révélations de sa génération. Il a malheureusement récemment replongé, le Franco-marocain a été reconnu coupable d’avoir commandité un enlèvement et la séquestration d’un homme sur fond de litige financier. Une affaire distincte des procédures dont il fait l’objet en France, l'audience précédente s'étant tenue le 25 novembre au tribunal de Tanger.

Sa signature chez Millenium / Capitol

Le tournant majeur de sa carrière arrive lorsqu’il signe chez Millenium, label fondé par Booba et distribué par Capitol. Cette signature lui offre une visibilité nationale et l’accès à une structure solide. Rapidement, Maes passe du statut d’espoir du 93 à celui d’artiste incontournable du rap français.

“Réelle vie” : l’album qui le propulse

En 2018, Maes sort “Réelle vie”, un album qui rencontre un immense succès commercial et critique. Le projet est certifié disque de platine et enchaîne les titres forts. Il impose définitivement son univers, entre récits de rue, mélancolie et refrains efficaces.

Si Booba a joué un rôle clé dans l’ascension de Maes, leur relation se dégrade rapidement. Clashs, piques sur les réseaux sociaux et tensions médiatiques marquent leur séparation artistique. Cet épisode devient l’un des plus commentés du rap français et renforce l’image controversée de Maes.

Un artiste aussi suivi pour sa musique que pour ses polémiques

Au fil des années, Maes s’est imposé comme un artiste qui fait autant parler de lui pour ses morceaux que pour ses prises de position publiques. Exil, déclarations polémiques, clashs… autant d’éléments qui entretiennent sa présence médiatique et divisent le public, sans jamais effacer son impact musical. À 31 ans, Maes affiche une carrière déjà bien remplie, marquée par des succès majeurs, des choix forts et une personnalité clivante. Qu’on l’apprécie ou non, son influence sur le rap français est indéniable, et son parcours continue de susciter débats et fascination.