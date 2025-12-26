Nicki Minaj : progressiste à conservatrice, le virage politique qui surprend l’Amérique

Invitée surprise de l’AmericaFest, grande conférence conservatrice américaine, Nicki Minaj a multiplié les déclarations en faveur de Donald Trump et des idées de la droite américaine. Un revirement idéologique radical pour l’artiste, autrefois engagée aux côtés des démocrates et des causes progressistes.

Une présence inattendue à l’AmericaFest

Organisée chaque année par Turning Point USA, l’AmericaFest est l’un des grands rendez-vous de la droite conservatrice américaine. Fondée par Charlie Kirk, l’organisation rassemble des milliers de militants républicains et de figures politiques influentes. L’édition 2024, qui s’est tenue du 18 au 21 décembre, était la première depuis la mort de Charlie Kirk. Avec plus de 31 000 participants, l’événement a été marqué par une surprise de taille : la présence de Nicki Minaj, venue non pas pour performer, mais pour prendre la parole devant un public acquis à la cause conservatrice.

Un discours ouvertement pro-Trump

Face à l’audience, la rappeuse s’est montrée enthousiaste, lançant : « Nous sommes les cool kids ! ». Elle n’a pas hésité à afficher son admiration pour le président américain Donald Trump et son vice-président J.D. Vance.

« Je les adore tous les deux, ce sont deux hommes puissants, intelligents et forts », a-t-elle déclaré, affirmant s’identifier à eux et à leur discours.

Elle a également encouragé les jeunes hommes présents à suivre leurs exemples, qualifiant Donald Trump de « beau et fringant président ».

Reading this made me feel a deep sense of gratitude. We live in a country where we can freely worship God.



No group should ever be persecuted for practicing their religion. We don’t have to share the same beliefs in order for us to respect each other.



Numerous countries all… pic.twitter.com/2M5sPiviQu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) November 1, 2025

Des propos polémiques et applaudis

Nicki Minaj est allée plus loin en appelant les jeunes hommes à « embrasser leur masculinité » et à résister aux tendances sociales actuelles. Elle a aussi abordé la question de la discrimination, affirmant ressentir de la pitié pour les femmes blanches qu’elle estime victimes d’injustices.

Ces propos ont été salués par une partie du public et relayés positivement par le vice-président sur le réseau social X.

Le soutien de l’entourage conservateur

Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk, est également intervenue pour soutenir l’artiste, la qualifiant de « femme extraordinaire » et mettant en avant sa foi chrétienne. Elle a souligné la dimension spirituelle du discours de Nicki Minaj, un élément central de son changement idéologique revendiqué.

Un revirement en total contraste avec le passé

Ces prises de position contrastent fortement avec les engagements passés de la rappeuse. En 2020, Nicki Minaj célébrait la victoire démocrate en écrivant : « On l’a fait, Joe ». Elle était alors connue pour son soutien aux droits LGBTQIA+, au féminisme et aux immigrés.

En 2019, elle avait même refusé de se produire en Arabie Saoudite, invoquant son attachement aux droits des femmes, des personnes LGBT+ et à la liberté d’expression.

We did it joe pic.twitter.com/Y7HRYPgumg — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) December 7, 2020

De la défiance vaccinale aux discours transphobes

Le tournant débute durant la pandémie de Covid-19, lorsqu’elle publie plusieurs messages sceptiques sur les vaccins. Depuis, ses positions se sont durcies, notamment à l’égard des personnes transgenres.

À l’AmericaFest, elle a attaqué le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, moquant son soutien aux enfants transgenres et affirmant que :

« les adultes normaux veulent surtout des enfants en bonne santé, en sécurité et heureux ».

Foi, liberté d’opinion et rupture idéologique

Nicki Minaj explique ce revirement par un retour à la foi chrétienne. Selon elle, la société actuelle empêcherait toute pensée divergente.

« Les gens n’utilisent plus leurs cerveaux. On n’a plus le droit d’avoir une opinion différente », a-t-elle affirmé. Une déclaration qui tranche avec son passé militant, notamment lorsqu’elle dénonçait la politique migratoire de Donald Trump et la séparation des enfants migrants de leurs parents, rappelant sa propre histoire d’immigrée arrivée clandestinement aux États-Unis à l’âge de cinq ans.