Timothée Chalamet : EsDeeKid, son alter ego ?

L'acteur américain Timothée Chalamet fait le buzz en apparaissant sur un nouveau morceau du mystérieux rappeur britannique EsDeeKid. La collaboration relance les rumeurs selon lesquelles EsDeeKid ne serait autre que Chalamet lui-même, un secret soigneusement gardé jusqu’ici.

Une collaboration surprenante

Le 19 décembre 2025, EsDeeKid a partagé sur Instagram un nouveau morceau en collaboration avec Timothée Chalamet. Sur cette track, le comédien de 29 ans rappe notamment : “my girl got a billion”, faisant référence à Kylie Jenner, sa petite amie milliardaire et fondatrice de Kylie Cosmetics.

Cette ligne a immédiatement captivé l’attention des fans et des médias, relançant le mystère autour de l’identité d’EsDeeKid et alimentant les spéculations sur le rôle de Chalamet dans ce projet musical.

Les indices qui alimentent les rumeurs

Les rumeurs selon lesquelles Timothée Chalamet pourrait être EsDeeKid circulent depuis le début de l’année 2025. Plusieurs indices alimentent cette théorie : le visage masqué du rappeur, une certaine ressemblance entre leurs yeux et le fait que Chalamet est connu pour son intérêt marqué pour le hip-hop et le rap. La piste s’est renforcée lorsque Chalamet a assisté en août 2025 à un concert à Londres de Fakemink, un artiste collaborant avec EsDeeKid sur le morceau “LV Sandals”.

Le suspense entretenu par Chalamet

Pourtant, Chalamet entretient le suspense et n’a jamais confirmé ces rumeurs. Interrogé le 11 décembre sur l’émission britannique Heart Breakfast, il a simplement déclaré : “I got no comment on that. No, I mean, I got no comment.” Cette réponse évasive a contribué à intensifier le buzz et à nourrir l’intérêt des fans pour cette énigmatique collaboration.

Un morceau qui attire l’attention

Au-delà de l’identité mystérieuse d’EsDeeKid, le morceau attire également l’attention par son style et ses paroles. Chalamet y décrit sa vie et son succès avec humour et un certain détachement :

“Girl got a billion, what the f—? with a wonderful feeling head to the ceiling, hit to the, since 2017, I’m living a dream getting the cream, I’m living on, I’m doing my thing, Marty Supreme, Marty Supreme, Marty Supreme.”

Un mélange parfait de mystère et de buzz

Cette collaboration unique entre un acteur de renom et un rappeur masqué, ajoutée à la possibilité qu’ils ne fassent qu’un, offre un mélange parfait pour captiver le public. Elle souligne aussi l’intérêt croissant de personnalités issues d’autres univers pour la culture hip-hop, tout en laissant planer un mystère sur les véritables talents musicaux de Chalamet.

À suivre : la vérité derrière EsDeeKid

Alors que les spéculations continuent, il reste à voir si Timothée Chalamet révélera un jour la vérité sur EsDeeKid ou s’il continuera à jouer avec le mystère. En attendant, la collaboration et le buzz qu’elle génère suffisent à faire parler d’elle dans le monde entier.