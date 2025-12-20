Quand les rappeurs changent de camp : Nicki Minaj pro Trump ?

Alors que certains rappeurs changent radicalement de position politique, d’autres rappellent leur engagement de longue date envers les causes sociales. Nicki Minaj et Snoop Dogg, chacun à leur manière, suscitent réactions et débats parmi les fans et les observateurs du rap américain concernant leur soutien plus ou moins affirmé au président Trump.

Nicki Minaj : un soutien controversé à Trump

La star du rap Nicki Minaj, longtemps perçue comme progressiste, a récemment surpris son public en affichant un soutien ouvert à Donald Trump, participant à des événements liés à l’administration américaine. Ce virage politique a profondément divisé sa fanbase : certains saluent sa liberté de choix, tandis que d’autres dénoncent une rupture avec ses positions antérieures.

Analystes et observateurs estiment que ce type de changement peut refléter une évolution personnelle ou stratégique dans un paysage culturel et médiatique en constante mutation. Nicki Minaj illustre ainsi la complexité de l’engagement politique dans le rap, où les artistes peuvent se retrouver en contradiction apparente avec leur image passée.

Snoop Dogg clarifie sa participation à un événement Trump

De son côté, Snoop Dogg, critique historique de Donald Trump, a également été au centre de la polémique. En janvier dernier, il a animé le Crypto Ball, un événement organisé à la suite de l’investiture de Trump, associé au lancement de sa propre cryptomonnaie. Certains fans ont interprété sa présence comme un virage politique inattendu.

Sur la web radio The Breakfast Club, le 14 mai 2025, le rappeur a tenu à clarifier : sa présence n’était pas un soutien politique, mais une opportunité de promouvoir des causes sociales, notamment la littératie financière dans les quartiers défavorisés. « Ce que je fais dans la vraie vie devrait plus vous intéresser que mes prestations artistiques », a-t-il souligné, rappelant 30 ans d’engagement envers les communautés marginalisées. Son album Iz it a Crime ?, sorti le 15 mai 2025, constitue également une réponse à la polémique et un rappel de son engagement social de longue date.

Rap et politique : un débat ouvert

Ces exemples illustrent la complexité du lien entre musique et politique dans le rap contemporain. Si certains changements de position surprennent ou divisent, d’autres rappellent que l’engagement des artistes ne se résume pas à leurs apparitions publiques, mais se manifeste également à travers des actions sociales concrètes.

Le débat reste vif : jusqu’où les choix publics des rappeurs reflètent-ils leurs convictions personnelles, et quelle place laissent-ils aux stratégies professionnelles ? Nicki Minaj et Snoop Dogg montrent que le rap peut être à la fois un terrain d’expression artistique et un champ politique, où chaque mouvement est scruté par le public et les médias.