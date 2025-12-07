Le web français explose sur YouTube cette année. Anyme, Legend, Éric & Ramzy et Squeezie font vibrer les internautes.

2025 confirme la suprématie des créateurs français sur YouTube. À seulement 22 ans, Anyme est celui qui a explosé tous les records avec près de 2,5 millions d’abonnés. Passé par TikTok et Twitch, il réussit à capter l’attention grâce à un mélange de gaming, lifestyle et concepts exclusifs. Ses participations à de nombreux évènements et ses collaborations avec d'autres créateurs de contenus ont fait de lui, le numéro 1 cette année en France. Son succès reflète une tendance forte : les internautes français privilégient du contenu local, et disponible sur plusieurs plateformes.

Derrière Anyme, Legend, la chaîne de Guillaume Pley, s’impose comme un incontournable grâce à ses interviews captivantes qui mêlent émotion et récit personnel, tandis que Sylvain Lyve attire les passionnés d’automobile avec ses contenus immersifs. Même MrBeast, le géant américain de YouTube, ne parvient pas à détrôner ces talents tricolores en France. Plus loin dans le classement, Unchained_Off et Kevko confirment l’engouement pour le gaming, tandis que Casey & Tess (et Papa) séduisent toujours par leur humour familial et leurs vidéos légères.

L'autre grosse sensation de l'année est sans conteste Éric & Ramzy. En seulement quelques semaines, le duo culte de la série H a explosé les compteurs avec une parodie du jeu "Qui est l’imposteur ?", accumulant plus de 6 millions de vues dès le départ et s’imposant directement dans le top 10. Quant à Squeezie et Michou, même si leur progression est moins spectaculaire, ils restent des figures emblématiques du YouTube français, capables d’attirer des millions de fans.

Top 10 de Youtube France des créateurs en 2025 :

1 - Anyme023

2 - LEGEND

3 - Sylvain Lyve

4 - MrBeast

5 - Unchained_Off

6 - Kevk

7 - Casey & Tess

8 - Éric & Ramzy

9 - Squeezie

10 - Michou