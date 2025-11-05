« Casse du siècle » au Louvre : qui est « Doudou Cross Bitume », l’homme soupçonné dans l’affaire ?

Star des rodéos urbains sur les réseaux, « Doudou Cross Bitume » se retrouve cité dans l’affaire du vol présumé de joyaux au Louvre. Son nom intrigue autant qu’il déroute, et l’enquête ne fait que commencer.

Le vol spectaculaire de plusieurs joyaux de la Couronne dans la Galerie d’Apollon au Louvre, en octobre 2025, continue de faire parler. Et l’un des noms au cœur de l’enquête étonnerait beaucoup : Abdoulaye N., 39 ans, connu dans son quartier d’Aubervilliers sous le pseudo « Doudou Cross Bitume ».

Ce nom, beaucoup l’auraient entendu dans les vidéos de moto-cross urbain, filmées en pleine rue, dans des parkings ou sur des terrains vagues. Un personnage qui aurait longtemps fait sourire le quartier… avant que son nom n’apparaisse dans ce qui est qualifié par certains médias comme « le casse du siècle ».

Un profil loin du crime organisé ?

Selon les éléments rapportés par Le Parisien, Abdoulaye N. ne correspondrait pas au profil classique d’un braqueur de haut niveau.

Dans son immeuble, certains voisins diraient de lui :

« C’est pas le mec qu’on va craindre. Toujours poli, jamais de problème. »

Un profil plutôt discret, loin des réseaux lourds ou des braquages minutieusement préparés.

C’est justement ce décalage qui intrigue : comment un amateur de moto pourrait-il se retrouver mêlé à une opération visant l’un des lieux les plus sécurisés du pays ?

Tout ça reste à éclaircir.

Le casse : un vol d’une précision rare

Le vol aurait eu lieu dans la Galerie d’Apollon, un des espaces les plus emblématiques du Louvre, abritant des pièces historiques d’une valeur inestimable.

Aucun détail officiel ne permet aujourd’hui d’affirmer comment le plan aurait été organisé :

Pas de traces d’effraction lourde

Un repérage qui pourrait avoir été millimétré

Un retrait rapide, presque propre

Ce qui pousserait certains enquêteurs à envisager que d’autres profils, plus structurés, pourraient être impliqués autour.

Retour sur le personnage « Doudou Cross Bitume »

Avant d’être cité dans cette affaire, il aurait été connu pour :

Ses vidéos de wheelings et rodéos vues des milliers de fois

Un style simple, souvent souriant, plutôt apprécié localement

Un ancrage fort dans son quartier d’Aubervilliers

Pas de signe de luxe, pas de vie flamboyante affichée sur les réseaux.

Rien qui laisserait penser à un homme mêlé à un coup estimé à plusieurs millions d’euros.

Faux coupable ? Exécutant ? Ou pion d’un réseau plus large ?

C’est la grande question.

Car si sa mise en examen a été confirmée, il n’existe aucune certitude sur :

Son rôle exact

Son niveau d’implication

Ni même s’il aurait participé directement au vol

Dans les discussions de rue comme chez les spécialistes, une hypothèse revient souvent :

il aurait peut-être été entraîné dans quelque chose qui le dépasse.

Théo Afonso