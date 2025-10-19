"Tu n'avais pas besoin de faire ça" : G Herbo revient sur la mort de Juice World

G Herbo raconte comment la peur a coûté la vie à Juice WRLD et comment la pression peut être fatale pour les artistes.

Le drame Juice WRLD continue de hanter la scène rap. Sur le podcast Club Shay Shay, G Herbo s’est confié sur la mort de son ami : "C'était juste… un bon gamin. Même la façon dont il est mort… t’es riche à mort, Juice, tu te fais contrôler par les flics et tu avales 50 pilules, 40 pilules… parce que t’avais peur."

Le 8 décembre 2019, Juice WRLD est décédé après avoir ingéré des dizaines de pilules prescrites lors d’un contrôle à l’aéroport de Chicago. Sa cause officielle : intoxication à l’oxycodone et à la codéine. Pour G Herbo, la peur d’être arrêté a directement conduit à cette overdose tragique. "Il allait s’en sortir, et puis ces petites pilules… [la police] s’en foutait complètement" ajoute-t-il.

Cet épisode révèle un côté brutal de l’industrie : même les jeunes stars les plus talentueuses peuvent se retrouver dépassées par la peur, le stress et l’exposition médiatique. Juice WRLD était un artiste pur, vulnérable, et G Herbo souligne la fragilité de ceux qui vivent sous les projecteurs. "Il ne savait rien de tout ça… c’est ce qui m’a le plus choqué. Frérot, t’avais même pas besoin de faire ça".

Pour la communauté hip-hop, c’est un rappel brutal : le succès rapide ne protège pas des traumatismes ni des dépendances. Entre les hits, les tournées et les interviews, les artistes restent des humains confrontés à des réalités dures. La mort de Juice WRLD, et le témoignage de G Herbo, relancent la discussion sur la santé mentale et le soutien indispensable pour les jeunes talents.

