Leto se mobilise pour les enfants en difficulté en offrant des fournitures scolaires

Le rappeur Leto viens en aide aux quartiers défavorisés afin d'alléger les familles pour la rentrée des classes. Un geste humain qui fait beaucoup de bruit

Leto, de son vrai nom Henoc Bofenda, né le 27 novembre 1997 à Paris, est un rappeur qu'on ne présente plus. Connu pour ses albums et ses collaborations devenus "classiques" dans le rap français, Leto prouve une nouvelle fois qu'il ne se limite pas uniquement à la musique.

En effet, le rappeur parisien a frappé fort en venant en aide aux familles à l'approche de la rentrée, une date devenue coûteuse pour de nombreux foyers. Grâce à cette action, Leto affirme davantage son image solidaire et engagée auprès de sa communauté comme a pu le faire Mac Tyer par exemple.

Concrètement, une distribution de fournitures scolaires destinées aux jeunes en difficulté a été opérée par le rappeur Leto afin de préparer au mieux la rentrée et garantir un bon apprentissage pour la nouvelle génération. Sa musique étant inspirée du quotidien des quartiers fait écho auprès de ses jeunes auditeurs, c'est un message fort envoyé par le rappeur de 28 ans.

"Captain Cook" n'est pas le seul à se mobiliser pour des causes comme celle-ci : Ninho, Booba, Rohff, ou encore Jay-z avec sa fondation "Shawn Carter Foundation".

Avec cette distribution de fournitures, Leto se place dans la liste de rappeurs ayant inspiré la jeunesse et en donnant de la force à cette nouvelle génération. Leto cultive cette proximité auprès de sa communauté, depuis ses débuts avec le groupe PSO Thug notamment.

Une rentrée sereine.

Finalement, cette action montre que le rap ne se limite pas qu'à la musique, mais fait partie d'un mouvement entier, où riment entraide et solidarité.

Cette initiative pourrait encourager d'autres rappeurs à suivre cet exemple et à maintenir cet élan solidaire au sein de la culture hip-hop.

Théo Afonso