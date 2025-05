Travis Scott : Son tragique festival Astroworld aura droit à son documentaire Netflix

Et la sortie aura lieu le 10 juin prochain.

Netflix s’apprête à lever le voile sur l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire des festivals de musique : le drame d’Astroworld. Le 10 juin, la plateforme dévoilera en première mondiale Trainwreck: The Astroworld Tragedy, un documentaire poignant qui retrace les événements cauchemardesques du festival Astroworld 2021, organisé par Travis Scott à Houston, sa ville natale. Ce qui devait être une célébration grandiose a viré au chaos, coûtant la vie à 10 personnes et faisant des centaines de blessés.

Réalisé par Yemi Bamiro et Hannah Poulter, le film compile des témoignages glaçants, des images inédites captées par les spectateurs eux-mêmes et des enregistrements audio d’appels de détresse au 911, pour reconstituer la chronologie d’un désastre évitable. Le résultat ? Un regard brut et sans concession sur l’un des drames de foule les plus meurtriers que la musique moderne ait connu.

Trainwreck: The Astroworld Tragedy donne la parole aux survivants, aux familles endeuillées, et aux intervenants d’urgence, et s’interroge sur les défaillances systémiques qui ont permis à un tel cauchemar de se produire. Comment un concert sold-out a-t-il pu se transformer en enfer en quelques minutes ? Le docu n’élude rien, et pose les questions qui dérangent : manque de préparation, défaillance sécuritaire, inaction des organisateurs.

Ce film marque le deuxième chapitre de la série Trainwreck de Netflix, après l’épisode explosif sur Woodstock ‘99, poursuivant son autopsie des grands événements culturels qui ont dérapé dans la violence. Dans le cas d’Astroworld, bien que les poursuites civiles soient en cours de règlement et qu’aucune accusation criminelle n’ait été retenue, le documentaire pourrait bien devenir le témoignage public le plus complet sur cette nuit fatale de novembre 2021.

Les premières images annoncent une expérience visuelle viscérale, émotionnelle, et profondément respectueuse des victimes. Une œuvre qui ne cherche pas le sensationnalisme, mais l’exigence de responsabilité, à tous les niveaux.

Que vous soyez fan de Travis Scott ou observateur de la culture rap, ce documentaire s’annonce incontournable. Rendez-vous le 10 juin sur Netflix.