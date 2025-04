Le PSG se qualifie dans la douleur en demi-finale de LDC

C'était chaud mais Paris l'a fait !

Le PSG s’est encore fait peur. Et pas qu’un peu.

Malgré un matelas confortable après un match aller brillamment maîtrisé au Parc des Princes (3-1 contre Aston Villa), les Parisiens ont bien failli tomber dans un piège qu’ils connaissent par cœur.

Un scénario qu’on croirait sorti d’un vieux son de rap français : trop confiants au départ, rattrapés par leurs démons, et sauvés in extremis par un homme providentiel.

Le début de match est pourtant clinique. Deux banderilles signées Hakimi et Nuno Mendes, et tout Paris s’enflamme. À la 30e minute, Paris mène 2-0, le score cumulé grimpe à 5-1, on pense que le taf est plié.

Mais dans ce genre de match, faut jamais relâcher la pression. Aston Villa, emmené par Unai Emery, ex-patron parisien, a sorti les crocs.

À partir de là, le match change de ton. Tielemans relance les Anglais à la 34e, et dans le vestiaire parisien, ça commence à cogiter.

Retour sur la pelouse, Villa monte en intensité : McGinn frappe une première fois (55e), puis Konsa enchaîne (57e).

En trois minutes, tout redevient flou.

Les supporters du PSG voient défiler dans leur tête les souvenirs douloureux : Barça, Manchester, Madrid... Les fameuses remontadas, version film d’horreur.

Sauf que cette fois, ça ne craque pas.

Grâce à un Donnarumma impérial, auteur de plusieurs parades décisives, Paris tient bon. Ce n’est pas beau, ce n’est pas propre, mais c’est solide quand ça compte.

Pas de panique, pas de naufrage.

Score final : Défaite 3-2, mais qualification assurée.

Le PSG rejoint les demi-finales de la Ligue des Champions. Le nom de l’adversaire ? Il tombera ce soir, entre Arsenal et le Real Madrid.

Mais peu importe le tirage : si Paris veut vraiment viser plus haut, il faudra montrer un tout autre visage.

Parce que dans le dernier carré, y’a plus de place pour les erreurs. Et encore moins pour les fantômes du passé.