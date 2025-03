Offset réagit aux critiques de Jess Hilarious sur son divorce avec Cardi B

"Jess, arrête de parler de moi"

La séparation très médiatisée entre les rappeurs Cardi B et Offset continue de faire les gros titres, avec de nouveaux rebondissements impliquant la comédienne Jess Hilarious. Cette dernière a récemment fait des commentaires sur le couple lors d'une interview, provoquant la réaction d'Offset...

Lors de son passage dans le podcast "Club Shay Shay", animé par Shannon Sharpe, Jess Hilarious n'a pas mâché ses mots concernant la relation entre Cardi B et Offset. Elle a notamment déclaré : "Je pense qu'Offset savait qu'elle ne partirait jamais. Il connaissait les ficelles pour la reconquérir. Il pouvait être irréprochable pendant quelques semaines ou mois, puis recommençait ses anciennes habitudes."

La comédienne a également critiqué la manière dont le couple gérait publiquement ses différends sur les réseaux sociaux, affirmant qu'elle n'agirait jamais ainsi avec le père de son enfant.

Ces commentaires n'ont pas tardé à parvenir aux oreilles d'Offset, qui a vivement réagi sur les réseaux sociaux. Il a lancé : "Jess, arrête de parler de moi, sinon je vais te clasher pour avoir dénigré une autre femme noire."

Malgré leur séparation officielle en juillet 2024, leur couple fait encore parler. Un incident récent lors des fêtes de Noël a particulièrement marqué les esprits. Cardi B a accusé Offset de ne pas avoir acheté de cadeaux à leurs enfants, déclarant : "Tu aimes tellement tes enfants et tu ne leur as rien acheté pour Noël. Tu es venu à New York pour acheter des cadeaux à tes autres enfants, mais tu n'as rien acheté à mes enfants pour me contrarier."