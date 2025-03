Jay-Z et Beyonce contre attaquent en emmenant Kanye West en justice

Il ne faut jamais jouer face à Jay-Z et Beyoncé, mais s'il y en a un en ce moment qui est en roue libre, c'est bien Kanye West. L'artiste enchaîne les sauces avec des publications sur X qui dépassent clairement les limites, notamment envers son ex Kim Kardashian, Kendrick Lamar et Playboi Carti, allant même jusqu’à déclarer qu’il veut terminer sa carrière.

Mais ce qui a surtout choqué les fans, ce sont ses propos envers les enfants de Jay-Z et Beyoncé, qu’il a qualifiés d’"attardés". Des mots inacceptables pour le couple, autrefois ami avec celui qui a récemment annoncé qu'il y aurait un son antisémite dans son nouvel album, "Bully".

C’est donc pour cela que Jay-Z et Beyoncé ont décidé de contre-attaquer, envisageant d’emmener Ye en justice. D’après le média américain Page Six :

Une chose est sûre : Jay-Z et Beyoncé ne comptent pas se laisser faire, et Kanye vient de se faire de nouveaux ennemis... mais il n’est plus à ça près.

Jay Z and Beyonce are allegedly considering taking legal action against Ye over his recent posts about their kids



"Jay-Z and Beyoncé are aware of the vulgar and offensive posts Kanye has since deleted and are discussing how they want to handle this situation, whether that be… pic.twitter.com/ddniBBALjk