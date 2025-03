La Ligue 1 devient partenaire des Flammes 2025, et c'est Guy2Bezbar qui l'annonce

On dirait bien que petit à petit, le rap français est en train de prendre enfin la place qu'il mérite.

On le sait, en France, il existe des liens très étroits entre le football et le rap, et ça dure depuis plus de 30 ans déjà. Parce que le football et le rap trouvent la plupart de leurs protagonistes dans nos quartiers populaires, et ça ne date pas d'hier. Pas mal de grands rappeurs ont d'ailleurs failli avoir une carrière dans le foot, comme Sefyu à l'époque, mais des footeux ont aussi tenté de se lancer dans le rap, avec plus ou moins de succès. Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi les deux mondes veulent officialiser cette proximité, avec un tout nouveau partenariat entre Les Flammes et la Ligue 1 !

La division 1 du championnat de France de football, notre élite nationale du ballon rond, va en effet être le partenaire officiel de la cérémonie des Flammes 2025, qui aura lieu le 13 mai prochain à La Seine Musicale, et qui sera ouverte au public pour la première fois. Et qui de mieux pour annoncer ce partenariat que... Guy2Bezbar ! Le rappeur, omniprésent en ce moment depuis le carton de "Monaco" cet été, et de son nouvel album sorti il y a quelques semaines, a failli lui aussi avoir une belle carrière dans le football.

Dans la vidéo, il explique ce qu'on affirmait plus haut : la proximité entre le monde du football et le rap français, dont les stars ont toutes vu le jour dans les city stades de nos quartiers, avec tous ces jeunes qui ont envie de briller et de "créer l'exploit". Il est très bien placé pour en parler, lui qui a connu les deux mondes.

On dirait bien qu'après des années à être enfermé dans le placard, le rap français commence enfin à prendre la place qu'il mérite dans le paysage médiatique.