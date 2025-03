Gims touche un jackpot avec son nouveau contrat musical !

Le chiffre est fou...

Gims vient de signer un contrat historique avec les labels Believe et Play Two. Une entente estimée à 20 millions d'euros, qui concerne la production et la distribution de deux albums, sans même inclure de tournée ni l'exploitation de son catalogue existant… absolument fou !

Gims continue de dominer le streaming français en 2025. Son EP "Le Nord se souvient : L'Odyssée" a récemment été certifié double disque de platine, dépassant les 200 000 ventes. Ses singles "Ninao" et "Ciel" se disputent la première place du Top 50, tandis que d'autres titres comme "Spyder", "Sois Timide" et "Diana" se maintiennent dans le Top 10.

L'artiste a également réussi à se hisser parmi les 500 artistes les plus écoutés au monde sur Spotify, surpassant même des stars comme Rihanna et Ariana Grande. La relation entre Gims et Play Two a débuté en 2018 avec l'album "Ceinture noire", qui s'est rapidement imposé comme le deuxième plus grand succès de l'année en France. Certifié double disque de diamant, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires… chose très rare dans l’Hexagone de nos jours.

Sébastien Duclos, cofondateur de Play Two, a exprimé sa satisfaction : "On est fiers de pouvoir prolonger cette collaboration pleine de succès et de passion". Henri Jamet, directeur général de Believe France, a déclaré : "Heureux de combiner les forces et expertises de Play Two et de Believe pour continuer d'accompagner cet artiste à la carrière unique, qui réussit l'exploit de se renouveler constamment".