Diddy en prison : son attitude envers ses codétenus révélée

Incarcéré au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Diddy s’adapte à une vie derrière les barreaux. Le MDC de Brooklyn est connu pour ses conditions strictes : lever à 6 heures, repas réglementés et absence de privilèges marquent le quotidien des détenus.

Diddy bénéficie pour l’instant d'une cellule individuelle, une mesure visant à assurer sa sécurité en raison de sa notoriété. Mais il partage le même régime alimentaire que les autres prisonniers et n'a droit qu'à des extras limités via la cantine interne.

Malgré ce cadre, l'attitude de Diddy envers ses codétenus a été saluée par Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX condamné à 25 ans de prison pour fraude massive. Lors d'une interview avec Tucker Carlson, Bankman-Fried a décrit Diddy comme "gentil" avec les autres détenus et lui-même.

Les charges contre Diddy sont lourdes. L'acte d'accusation le décrit comme le chef d'un réseau impliquant trafic sexuel et extorsion. Il est accusé d'avoir contraint des employés à travailler dans des conditions abusives et d'avoir utilisé des menaces physiques et psychologiques pour obtenir des faveurs sexuelles.

Malgré ces accusations accablantes, Diddy clame son innocence. Son avocat, Marc Agnifilo, a déclaré que son client réfute catégoriquement ces rumeurs et attend avec impatience son procès pour se défendre.

