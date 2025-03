Booba ironise sur Gims et sa plainte

Le duc de Boulogne ne cesse de lancer des piques à son rival préféré. Récemment, il a ironisé sur la difficulté de Gims à remplir la Défense Arena de Paris, alors que lui-même aurait réussi cet exploit à deux reprises en moins de 10 minutes.

En septembre 2024, Gims et sa compagne Demdem ont déposé une plainte contre Booba pour cyberharcèlement. Cette action en justice a ouvert une nouvelle étape dans leur conflit. Booba, fidèle à son style provocateur, a d'abord tourné en dérision cette procédure avant de poursuivre ses attaques sur les réseaux sociaux.

Récemment, Booba a interpellé Gims sur X avec un message ironique : "Gims, j'ai les flics au cul à cause de toi !!!".

Booba a également évoqué les potentielles suites judiciaires de cette affaire : "Vous êtes plus ensemble, laisse ça. Et pour info, si ça va à la cour, Demdem devra venir à Miami pour le jugement, tu sais ça ou pas ? Bande de mer*es que vous êtes. Tu devrais faire un album commun avec SCH, le Napolitain d’Aubagne."

