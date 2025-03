Damso et Hamza en froid ? Le manager d'Hamza sème le doute

Est-ce la fin de Damso et Hamza ?

" Pars loin et si c’est possible reste là-bas"

Est-ce la fin de Damso et Hamza ? Une publication intrigante du manager d’Hamza a semé le trouble, alimentant les rumeurs d’une possible rupture.

Ce vendredi 28 février, le manager du rappeur belge a partagé une story Instagram assez louche : "Oui voilà, finis la peinture et pars loin et si c’est possible reste là-bas." Ce message, posté en réaction à une vidéo de Damso montrant son camping-car personnalisé, a immédiatement fait parler. Aucune réaction officielle n’est venue éclaircir les choses pour le moment.

🚨DAMSO balance un nouvel EXTRAIT inédit et nous montre par la même occasion l’avancée de son CAMPING-CAR !



pic.twitter.com/I5BZYy0Dqo — RAPLUME (@raplume) February 26, 2025

Le manager de Hamza a post une étrange story en rapport à la caravane de Damso 🤨



La fin du duo Damso x Hamza ? 🫠 pic.twitter.com/saa76dpVmD — Macso 🚐 (@THEMACSO) February 26, 2025

Pendant ce temps, Damso accélère la préparation de son album "BĒYĀH", annoncé comme son dernier projet musical. Prévu pour le 30 mai 2025, ce projet marquerait la fin d’une carrière assez fulgurante.Parallèlement, il s’est engagé sur des causes humanitaires avec le titre "FREE CONGO", un morceau engagé contre les violences en République démocratique du Congo. Le possible projet commun entre les deux rappeurs belges semble-t-il compromis ?