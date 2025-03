Kanye West choque encore : il porte un t-shirt à croix gammée en public

Kanye West a une fois de plus choqué. Ce vendredi 28 février, Ye a été photographié à Los Angeles portant un tee-shirt à croix gammée. Il a volontairement exposé le vêtement à la caméra, avant de justifier son geste sur X. Dans des messages supprimés, il a déclaré : "LES N-GGAS RAPENT SUR LE NOMBRE DE PERSONNES QU’ILS ONT TUÉES MAIS ILS ONT PEUR DE PORTER UN T-SHIRT SWASTIKA".

Ye, fka Kanye West, seen in LA wearing his new shirt. pic.twitter.com/GthIQEhUwS