Charlamagne Tha God : "Kanye aimerait être à la place de Kendrick"

"Il a fait toutes ces pitreries pour attirer l'attention"

Ces derniers jours, Kanye West a fait l'objet de nombreuses critiques pour ses déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux. Selon Charlamagne Tha God, ces comportements seraient motivés par une jalousie envers Kendrick Lamar, qui domine le rap game actuel avec plusieurs récompenses aux Grammy Awards et une performance attendue au Super Bowl.

Le rappeur a récemment publié une série de messages incendiaires sur X, où il a exprimé son soutien à Diddy, malgré les accusations de mauvaise conduite sexuelle pesant contre ce dernier. Il a également tenu des propos antisémites et misogynes.

Charlamagne Tha God, une personnalité influente dans le monde du hip-hop, a récemment critiqué Kanye West, affirmant que ses récents comportements sont motivés par une jalousie envers Kendrick Lamar. Selon lui, Kanye West cherche à attirer l'attention en raison de l'énorme succès de Kendrick Lamar, qui a remporté cinq Grammy Awards pour sa chanson "Not Like Us" et se prépare à performer au Super Bowl.

"Nous réalisons que Kanye a agi toute la semaine parce qu'il est envieux du moment de Kendrick, n'est-ce pas ? Kanye aimerait que ce soit lui à ce moment-là, alors il a fait toutes ces pitreries pour attirer l'attention toute la semaine parce qu'il essaie d'amener les gens à faire exactement ce qu'ils font en ce moment, c'est-à-dire parler de lui. Mais Kanye, c'est un spectacle secondaire comparé à ce que Kendrick a fait dimanche aux Grammys et à ce que Kendrick va faire ce dimanche au Super Bowl."