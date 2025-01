Drake est de nouveau attaqué par Universal pour "Not Like Us"

Une bataille juridique sans précédent...

Drake se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une bataille juridique avec Universal Music Group concernant le disstrack "Not Like Us" de Kendrick Lamar. Ce vendredi 23 janvier, UMG a déposé une requête de 144 pages au Texas, demandant le rejet des accusations de Drake, qui les accuse de diffamation, ainsi que iHeartRadio, pour avoir manipulé les charts en faveur de Kendrick Lamar.

En novembre dernier, Drake avait initialement déposé une plainte contre UMG et Spotify, affirmant que ces derniers avaient eu recours à des bots pour promouvoir "Not Like Us".

UMG et Spotify avait réagi en niant ces accusations, affirmant que Drake n'avait pas fourni suffisamment de preuves pour soutenir ses allégations. Dans leur requête, ils soutiennent que la diffusion de "Not Like Us" est protégée par le premier amendement, qui garantit la liberté d'expression.