Incendies en Californie : les rappeurs multiplient les actions solidaires

Les incendies dévastateurs qui ravagent le sud de la Californie depuis le 7 janvier 2025 continuent de faire des victimes et de causer d'importants dégâts matériels. Face à cette catastrophe, plusieurs rappeurs célèbres se mobilisent pour venir en aide aux victimes.

Le bilan humain s'alourdit de jour en jour, avec désormais 11 morts recensés. Les autorités craignent que ce chiffre ne continue d'augmenter dans les prochains jours, compte tenu de l'ampleur de la dévastation. Les dégâts matériels sont colossaux : plus de 10 000 bâtiments détruits, 14 000 hectares partis en fumée, 150 000 personnes évacuées. Selon les estimations d'AccuWeather, le coût total des dommages et des pertes pourrait atteindre entre 135 et 150 milliards de dollars, ce qui en ferait les incendies les plus coûteux jamais enregistrés.

Face à cette tragédie, plusieurs rappeurs originaires de Californie se mobilisent pour venir en aide aux victimes, comme Snoop Dogg. Le rappeur de Long Beach met à disposition des vêtements gratuits pour les sinistrés dans son magasin Snoop Dogg's Clothing à Inglewood.

L'ancien leader d'Odd Future, Tyler, The Creator, a partagé les adresses d'abris temporaires et de points de distribution de repas gratuits pour les personnes déplacées. Le rappeur texan Trae Tha Truth s'est rendu personnellement à Los Angeles pour participer aux opérations de secours. Bien qu'ayant dû évacuer sa propre maison, The Game reste sur le terrain pour aider ses voisins sinistrés. Il distribue de l'eau, de la nourriture et des fournitures, et participe même au nettoyage des camions de pompiers.

Les températures ont augmenté de plus de deux degrés dans le sud de la Californie depuis 1895. Les projections tablent sur une hausse des températures moyennes de 2,4 °C d'ici 2050, voire 4,9 °C à la fin du siècle dans le pire des scénarios...