Diddy : les premières images de sa comparution au tribunal

L'affaire judiciaire impliquant Sean "P. Diddy" Combs continue de faire les gros titres, avec de récentes évolutions.

P. Diddy est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il restera jusqu'à l'ouverture de son procès. Malgré les efforts répétés de son équipe juridique, ses demandes de libération sous caution ont été systématiquement rejetées. Le juge Arun Subramanian a notamment invoqué le risque potentiel pour la sécurité publique comme motif de refus.

La date du procès pénal a été fixée au 5 mai 2025, une échéance qui promet d'être cruciale pour l'avenir de l'artiste. Les charges retenues contre P. Diddy sont multiples et graves. Elles incluent le trafic sexuel, le racket et le proxénétisme. Ces accusations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête fédérale approfondie qui a conduit à son arrestation en septembre 2024.

Footage shows Diddy pleading not guilty in federal court after the judge read his charges from his indictment, which included sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, obstruction of justice, and racketeering.



