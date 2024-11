Un effet inattendu.

Drake VS UMG : la plainte relance "Not Like Us" de Kendrick Lamar !

Le conflit entre Drake et Kendrick Lamar prend une nouvelle dimension avec l'action en justice menée par le rappeur canadien contre Universal Music Group (UMG). Cette démarche juridique a eu un effet inattendu, propulsant le titre "Not Like Us" de Kendrick Lamar vers de nouveaux sommets.

Le 25 novembre, Drake a déposé une plainte contre UMG, accusant le label d'avoir artificiellement gonflé la popularité de "Not Like Us". Mais cette action a eu l'effet inverse de celui escompté. Depuis le dépôt de la plainte, les ventes du morceau ont bondi de 440 %, tandis que les streams ont augmenté de 20 %. Le titre a également grimpé dans les classements d'Apple Music et de Spotify, gagnant 16 places dans le classement mondial de ce dernier.

Dans sa plainte, Drake affirme qu'UMG a eu recours à des méthodes douteuses pour promouvoir "Not Like Us" : de l’utilisation de bots pour gonfler artificiellement les écoutes, le paiement d'influenceurs pour promouvoir la chanson sur les réseaux sociaux, et la manipulation présumée de l'assistant vocal Siri d'Apple pour rediriger les auditeurs vers le morceau de Kendrick Lamar.

Drake accuse également UMG de diffamation, affirmant que le label a autorisé la sortie d'une chanson le qualifiant de "pédophile certifié" et de "prédateur".