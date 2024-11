Snoop Dogg en tête d'affiche de Fortnite saison 6 !

Epic Games vient de dévoiler les détails de la très attendue Saison 6 du Fortnite Festival, avec une surprise de taille : Snoop Dogg en tête d'affiche !

Cette nouvelle saison, qui démarre le 2 novembre 2024, s'annonce comme un véritable événement pour les fans du célèbre battle royale.

Le nouveau Music Pass de la Saison 6 met Snoop Dogg à l'honneur, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient. L'attraction principale de cette saison est sans conteste le skin Snoop Dogg. Deux versions seront proposées : une version contemporaine, disponible dans la boutique d'objets Fortnite, et le skin LBC '93 Dogg, inspiré du look de Snoop en 1993, exclusif au Music Pass et doté d'un effet cel-shading unique.

Epic Games a également dévoilé les nouvelles Jam Tracks qui accompagneront cette saison : "Spies" (Marshmello Remix), "Magenta Benz", "Larry's Place", "Turn Up", "Crank That" de Soulja Boy, "Bounce Back" de Big Sean, "Robbery" de Juice WRLD, et enfin "Young, Wild & Free" de Snoop Dogg, Wiz Khalifa et Bruno Mars.

Pour marquer le coup, Fortnite a organisé un concert exceptionnel à Times Square, New York, retransmis en direct dans le jeu. Plus de 10 millions de joueurs ont assisté à ce show mettant en scène Snoop Dogg et Ice Spice, établissant un nouveau record d'audience pour un événement Fortnite.