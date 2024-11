Booba s’acharne sur Damso après la sortie de "Chrome"

"Vraiment fou et déséquilibré"

La nouvelle sortie de Damso intitulée "Chrome" fait parler. Son ancien mentor, Booba, n’a pas tardé à le dézinguer. Damso vient de dévoiler "Chrome", le premier extrait de son prochain album "J'ai Menti", prévu pour le 15 novembre, avec des collaborations avec des artistes tels que Kalash Criminel, Angèle, Michkavie, et Kalash.

Des sessions d'écoute exclusives sont prévues dans plusieurs villes françaises, ainsi qu'à Bruxelles et Montréal, toutes affichant complet en un temps record. La sortie de "Chrome" n'a pas laissé Booba indifférent. Le rappeur du 92, connu pour ses piques directes, n'a pas tardé à réagir de manière provocante sur les réseaux sociaux. Le Duc de Boulogne, après une première pique sur instagram, a poursuivi ses attaques sur Twitter, qualifiant Damso de "fou" et de "déséquilibré" : "Le jour où j'ai entendu ce morceau j'ai compris qu'il était vraiment fou et déséquilibré et qu'il était voué à l'échec. @kirchhofficiel criait au génie en le comparant à Gainsbourg... Shay m'avait prévenu..." Booba a même partagé les paroles du morceau "Julien" de Damso, issu de l'album Lithopédion sorti en 2018, pour appuyer ses critiques.

Le jour où j'ai entendu ce morceau j'ai compris qu'il était vraiment fou et déséquilibré et qu'il était voué à l'échec. @kirchhofficiel criait au génie le comparant à Gainsbourg... Shay m'avait prévenu... 🏴‍☠️ pic.twitter.com/BTmGGwy5IL — Booba (@booba) November 1, 2024