Rohff VS Booba : nouvelles accusations après les révélations sur Diddy

Le clash prend une nouvelle dimension.

Le clash entre Rohff et Booba prend une nouvelle dimension avec les récentes révélations concernant le producteur américain Diddy. Cette affaire, qui secoue l'industrie musicale outre-Atlantique, a des répercussions inattendues sur la scène rap française.

L'affaire a débuté lorsque Booba a partagé sur ses réseaux sociaux un témoignage évoquant une soirée privée chez un milliardaire. Le rappeur du 92 y aurait côtoyé Diddy, mais affirme ne pas avoir participé aux "after-parties" controversées.

Cette tentative de se distancier des agissements présumés du producteur américain n'a pas convaincu son rival de longue date, Rohff. Saisissant l'opportunité, Housni s'est empressé de relayer des propos d'une femme prétendant avoir assisté aux soirées de Diddy. Le rappeur du 94 insinue que Booba pourrait être impliqué dans des faits similaires à ceux reprochés au producteur américain.

Rohff n'y va pas de main morte dans ses accusations. Il évoque notamment l'utilisation présumée de GHB lors de ces soirées, des pratiques sexuelles non consenties et la possible existence d'enregistrements compromettants.Le rappeur va jusqu'à suggérer que Booba aurait bénéficié de faveurs de Diddy en échange de certains agissements.



Arrêtez tout !!! 🚨Ça parle d’1 rappeur français qui s’est dépêché de se justifier pour brouiller les pistes mais qui s’est fait fourer dans une After party de Diddy Waou !!! Guess Who it is ??! I told you !!!! 😂😭🤣😭🤣😂



Révélation d’une femme qui a assisté aux After party… pic.twitter.com/KoPzqjaKoI — ROHFF (@rohff) October 3, 2024 🚨Je crois qu’on a mis le doigt sur un point ultra sensible 😂



La cible est touchée 🎯



T’auras beau envoyer des effets d’annonces à chaque tweet pour tenter de noyer l’poisson de Diddy ou même annoncer par exemple que tu ouvres une compagnie aérienne zerma la réussite de ouf… pic.twitter.com/QebQeIG6BB — ROHFF (@rohff) October 1, 2024

Après un long silence, Booba a répondu avec plusieurs tweets sur d’autres sujets, comme l’ex-femme de Rohff et une audience en 2014 sur la psychiatrie du rappeur. On verra s’il se venge plus amplement.