Benzino réagit à la nouvelle surprenante qu'Eminem devient grand-père

"Je pense que c'est le bon moment pour mettre ça derrière nous"

Eminem, l'icône du rap, va bientôt devenir grand-père. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions, mais celle qui a le plus retenu l'attention est sans doute celle de Benzino, rival de longue date d'Eminem. C'est dans son dernier clip vidéo, "Temporary", sorti le 3 octobre, qu'Eminem a partagé cette nouvelle personnelle avec ses fans.

La vidéo montre un moment touchant où sa fille, Hailie Jade, lui offre un maillot des Detroit Lions personnalisé avec l'inscription "Grandpa #1" au dos. Elle lui présente ensuite une échographie, révélant ainsi sa grossesse.

Contre toute attente, Benzino, connu pour sa longue brouille avec Eminem, a réagi de manière étonnamment positive à cette nouvelle. Lors d'un Instagram Live, il a exprimé ses sincères félicitations à Eminem et à sa fille Hailie : "Personne ne veut entendre son grand-père rapper, je veux quand même envoyer mes félicitations à Eminem et à sa fille Hailie pour la nouvelle qu'elle est sur le point d'accoucher et qu'il va être grand-père. Je pense que c'est le bon moment pour mettre ça derrière nous et essayer de profiter de la vie et de faire une sorte de déclaration en ce moment."

Enfin, Benzino a même proposé d'envoyer un cadeau pour la fête de naissance, soulignant sa sincérité dans cette démarche de réconciliation. Les temps changent !