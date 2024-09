Rim'K rend un hommage émouvant à Rich Homie Quan après son décès

"C'est triste…"

Le monde du rap est en deuil suite à la disparition soudaine de Rich Homie Quan, figure emblématique de la scène hip-hop d'Atlanta. Le rappeur américain, âgé de seulement 34 ans, nous a quittés le 5 septembre 2024, laissant derrière lui un héritage musical indélébile.

Rich Homie Quan, de son vrai nom Dequantes Lamar, s'était imposé comme une voix incontournable du rap américain. Son titre "Type of Way" avait propulsé sa carrière à l'international, lui ouvrant les portes de collaborations prestigieuses.

Parmi les nombreux artistes touchés par cette perte, le rappeur français Rim'K a tenu à exprimer son hommage pour son "gars" disparu. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Rim'K a partagé ses souvenirs : "C'est triste… Super bien accueillis par sa famille et lui quand on est parti clipper à Atlanta en 2015. Un brave. RIP."

😳 C’est triste… Super bien accueillis par sa famille et lui quand on est parti clipper à Atlanta en 2015. Un brave.



RIP 🕊️🙏 https://t.co/JkSkB2yXAe — RIM’K (@rimkofficiel) September 6, 2024

Le single "Everyday" était sorti en 2016. Il était produit par Wealstarr et figurait sur le projet "Monster Tape" de Rim'K, sorti le 15 janvier de la même année.

Rich Homie Quan laisse derrière lui une discographie riche. Sa capacité à créer des hits et à collaborer avec des artistes de renom a fait de lui un pilier de la scène rap d'Atlanta.

La nouvelle du décès de Rich Homie Quan a provoqué une vague d'émotions dans l'industrie musicale. Artistes, sportifs et fans du monde entier ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour le talent du rappeur disparu.