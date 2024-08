Gims menace Bassem : « Prépare-toi, je vais m’occuper de toi »

"Occupe toi de ta femme qui se fait afficher sur internet"

Gims et Bassem s’envoient coup pour coup. Un clash qui s'est déroulé sur les réseaux sociaux et met en lumière des tensions liées à des prises de position politiques et des critiques personnelles.

L'altercation trouve son origine dans les commentaires de Gims sur le traitement des migrants à la frontière tuniso-libyenne en 2023. Suite à ces déclarations, le rappeur avait annulé un concert en Tunisie, une décision qui avait suscité les critiques de Bassem. Récemment, Gims a lancé un avertissement direct à Bassem : "Je vais m'occuper de toi personnellement, accroche-toi". Cette menace fait suite à de nouvelles critiques du blogueur concernant l'attitude de Gims envers différents pays du Maghreb.

. @GIMS Avant de me menacer, occupe-toi de ta femme qui se fait afficher en string sur Internet depuis des années. 👙Ne fais pas la grnde folle avec moi, t’as rien de crédible. Chanteuse de variété française, aucun mec de la street ne t’écoute, aucune prise de couilles pour ton… pic.twitter.com/BwozscBFDQ — Bassem 🥛 (@BassemTH69) August 23, 2024



Le blogueur n'a pas tardé à riposter, remettant en question la crédibilité de Gims et critiquant sa vie privée. Il a notamment déclaré : "Avant de me menacer, occupe-toi de ta femme qui se fait afficher en string sur internet depuis des années". On en saura plus dans les semaines à venir...