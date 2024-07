Snoop Dogg parle de son amitié avec Dr. Dre

Cela fait plus de 30 ans que ça dure !

Cela fait environ 30 ans que Snoop Dogg et Dr. Dre se sont rencontrés. Ils ont travaillé ensemble des tonnes de fois, ont réussi des miracles et construit des classiques du rap mondial. Ils auraient pu s'arrêter là mais non, 30 ans plus tard, ils sont toujours ensemble et viennent de sortir une gamme de boisson "Gin & Juice", du nom d'un célèbre titre du Dogg. Interrogés par Capital XTRA à ce sujet, les deux compères sont également revenus sur leurs liens qui perdurent malgré les années qui passent.

"Dr. Dre a toujours été comme un grand frère, un mentor pour moi. Il m'a appris le professionnalisme, que cela soit pour me séparer du quartier ou pour me lancer dans une entreprise. Il m'a appris à regarder vers l'avant sans vraiment prêter attention à ce qui se passe derrière moi. Son attitude et son esprit lui font dire : 'Je me fiche de ce que j’ai fait, tout ce qui compte c’est ce que je suis sur le point de faire'. C'est un bon état d'esprit que j'ai hérité de lui. Je ne sais même pas combien d’albums j’ai fait depuis que j’ai commencé, mais il s’agit toujours de savoir ce qui va suivre, ce qui est le mieux."

Et de conclure par un compliment :

"C’est comme un grand frère, un protecteur. J’adore être avec lui en studio et dans la vraie vie."

Surtout ce ne sont pas que des mots. Snoop Dogg et Dr. Dre travaillent sur un album commun, ils étaient ensemble pour performer lors de la mi-temps du Super Bowl et ensemble quand le producteur de génie a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Si leur amitié dure depuis 30 ans, ce n'est pas un hasard. Ces deux-là se sont parfaitement trouvés !