Aya Nakamura : le capitaine de la Garde Républicaine sort du silence

Et se réjouit de cette collaboration.

Cela a été un des moments parmi les plus forts de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La performance d'Aya Nakamura avec les musiciens de la Garde Républicaine a été un symbole fort alors que le pays a failli basculer dans le fascisme à la faveur d'élections dangereuses. Là, on a vu une artiste issue des quartiers populaires chanter avec des militaires, le tout devant l'Académie française, sur le Pont des arts, à Paris. Un mariage surprenant mais réussi sur lequel est revenu le capitaine de la Garde Républicaine, Frédéric Foulquier, dans une récente interview au Parisien et attention les rageux, lui et ses hommes ont également kiffé ce moment (coucou les électeurs du RN et autres fachos en tout genre...) !

"C'est la réunion de deux mondes, la langue française académique et de l'autre côté la langue parlée, la langue de la rue. On pressentait que l'opinion ne resterait pas insensible à cette prestation. C'était un challenge encore plus excitant de faire taire les mauvaises langues et montrer qu'on peut se retrouver autour d'un art comme la musique. Pour nous, il n'y a pas de sous-culture. Et pour une institution comme la Garde républicaine, c'est important de montrer qu'elle n'est pas figée mais évolue avec son époque et est ouverte sur tous les genres musicaux."

Il précise aussi les modalités de travail et insiste sur le fait que la Garde Républicain n'a su que quelques mois avant l'événement avec qui elle allait jouer. Il s'agissait, évidemment, d'éviter les fuites.

"J'ai appris notre participation à la cérémonie lors d'une réunion courant janvier. À l'époque, on ignorait le nom de la star qui serait associée au tableau. Lorsqu'on a enregistré à la Seine musicale, on a reconnu les thèmes d'Aznavour et les tubes d'Aya Nakamura, donc le mystère s'est levé."

De son côté, la clarinettiste Zoe Yvergniaux se réjouit de ce mélange détonnant :

"Je suis issue d'une génération qui la connaît un peu plus, c'était beaucoup de surprise au début. Je n'ai pas encore trop regardé les retours et comment a été perçue cette alliance, mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir."

Voilà qui devrait fermer de nombreuses bouches...