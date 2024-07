Young Thug pourrait sortir de prison !

Son avocat demande à la juge de libérer le rappeur d'Atlanta.

Le procès de Young Thug, qui met en péril sa carrière, a pris un nouveau tournant. Son avocat, Brian Steel, a récemment demandé à la juge Paige Reese Whitaker de libérer le rappeur d'Atlanta sous caution et de l'assigner à résidence jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu dans l'affaire RICO impliquant YSL.

Cette demande a été formulée le 23 juillet 2024, selon un rapport de Billboard. Brian Steel a décrit les conditions de détention de Young Thug comme "torturantes". Pour rappel, le rappeur est incarcéré dans la prison du comté de Fulton depuis 2022, où il est en isolement "plus de 22 heures par jour, dort dans une cellule infestée de fourmis et reçoit de la nourriture non comestible" selon son avocat.

Steel a proposé que Young Thug soit placé sous surveillance électronique et en isolement total à son domicile, ce qui, selon lui, équivaut à une garde à vue sans les conditions inhumaines actuelles de la prison.

La juge Whitaker a repris l'affaire après que le juge Ural Glanville ait été démis de ses fonctions pour avoir organisé une réunion secrète entre les procureurs et un témoin. Ural Glanville avait précédemment rejeté les demandes de libération sous caution de l’avocat, craignant que Young Thug n'intimide les témoins.