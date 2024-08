 Qu’est-ce qu’une « Industry Plant » ?

Zoom sur ce terme qui revient de plus en plus, notamment dans le rap français.

Dans l'industrie musicale, le terme « industry plant » désigne un artiste dont la carrière est perçue comme ayant été subtilement orchestrée et soutenue par des labels ou des professionnels du secteur. Cela crée une illusion de succès organique (interne, genre percer sur soundcloud et de fil en aiguille devenir célèbre) et indépendant. Ce concept suggère que l’artiste n’a pas atteint la célébrité par ses propres moyens, mais grâce à un soutien stratégique et discret de l’industrie musicale.

Bref, en gros Miki est bien une industry plant, pistonnée à mort par ses agents qui lui font tout, sa com et son marketing et même du story telling totalement inventé. Elle a l'air de savoir chanté et aimer ça, je la juge pas elle, mais l'industrie derrière la formate et décide — Nathan (@_N_athan_) July 20, 2024

On observe un changement dans l'opinion publique en général, les gens comprennent peut-être de plus en plus le système des labels et comment certains artistes arrivent réellement au sommet. A contrario l'impact des réseaux sociaux comme Tik Tok a fait perdre une partie de leur contrôle aux labels, il peut être plus difficile de cerner les tendances.

Un « industry plant » se réfère à un artiste dont le parcours est perçu comme ayant été artificiellement façonné par des acteurs de l’industrie musicale, plutôt que par un développement authentique et autonome. Cette notion repose sur l’idée que le succès de l’artiste est principalement dû à un soutien invisible plutôt qu’à son talent ou à ses efforts personnels.

Ascension rapide et inexplicable : L'artiste atteint la notoriété de manière accélérée, sans présenter de cheminement de développement visible ou de lutte typique des artistes indépendants.

Soutien médiatique et promotionnel considérable : L'artiste bénéficie d'une large couverture médiatique et de campagnes promotionnelles coûteuses dès le début de sa carrière.

Accès à des ressources de premier plan : L'artiste dispose de producteurs réputés, de collaborations avec des artistes connus, et de vidéoclips de haute qualité dès ses premières œuvres.

Histoire façonnée : Parfois, une narration ou une image est construite autour de l'artiste pour le rendre plus accessible ou pour dissimuler l'implication de l'industrie dans sa carrière.

Des artistes tels que Billie Eilish, Lil Nas X et Chance the Rapper ont été qualifiés de « industry plants » à différents moments. Plus récemment, l’artiste francophone Miki a également été accusée de l’être par certains observateurs. Il est essentiel de souligner que ces accusations sont souvent controversées et peuvent reposer sur des impressions plutôt que sur des faits vérifiables. De nombreux artistes ainsi étiquetés rejettent fermement ces affirmations, en mettant en avant leur travail acharné et leur démarche indépendante. Miki, par exemple, fait de la musique depuis de nombreuses années déjà et côtoie ce milieu, elle s'est sans doute vue offrir une opportunité et l'a saisie. Est-ce que cela fait d'elle moins une artiste ? Chacun voit midi à sa porte.

Pourtant, la question de l'élitisme au sein de la musique doit se poser, particulièrement lorsqu'il s'agit de musique censée provenir de milieu populaire et marketée en ce sens. Est-il normal que les entreprises de l'industrie fasse la promotion d'un artiste en construisant son image et son personnage comme on marketerait un produit tout en le faisant passer pour authentique ? Tout en le rendant accessible, appréciable ?

Être considéré comme un « industry plant » peut nuire à la réputation de l’artiste, en amenant les fans à douter de son authenticité et de ses mérites. Cependant, certains artistes parviennent à dépasser ces accusations en démontrant leur talent et leur sincérité à travers leur musique et leurs performances.