Nouvelle Ecole : la bande-annonce officielle dévoilée

Le programme débutera le 4 juillet prochain.

C'est bientôt le retour de "Nouvelle Ecole" qui débarque pour une saison 3 dès le 4 juillet prochain sur Netflix avec un jury renouvelé des deux tiers puisque Niska et Shay ne sont plus là, remplacés par SDM et Aya Nakamura. Le Marseillais SCH est toujours là, fidèle au poste. On connaît aussi le rythme de publication. Les quatre premiers épisodes seront disponibles le 4 juillet donc dès 9h01. Les trois suivants seront visibles le jeudi 11 juillet et enfin, la finale sera en ligne le jeudi 18 juillet. De quoi alimenter ce premier mois d'été !

Ces révélations vont de pair avec la publication de la bande-annonce officielle du programme façon film d'action. D'ailleurs, dans la vidéo, Aya Nakamura promet de "la bagarre" tandis que SCH veut "rentrer direct dans le vif du sujet". SDM annonce lui : "nouvelle saison, nouveaux défis". Et l'interprète de "Pookie" conclut, lucide : "il n'en restera qu'un".

On y voit aussi certains des prestigieux invités de cette saison : Mac Tyer, Sofiane Pamart, Naza, Zola, entre autres.

Mais surtout, on y découvre les nouveaux talents de cette saison et, sur ce que l'on voit, la compétition promet d'être chaude et serrée ! Les diverses réactions des "coachs" ne laissent aucune place au doute !

La grande question est : qui succèdera à Fresh La Peufra vainqueur de la première édition en 2022 et poussé par Shay ou Yuz Boy découvert par Niska ? Est-ce cette fois un talent de SCH qui remportera la palme ? Réponse le 4 juillet prochain.