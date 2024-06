Snoop Dogg : son magnifique message à Kendrick Lamar

"Tu es le roi de la côte ouest"

Snoop Dogg a récemment tranché en faveur de Kendrick Lamar. "Tu es le roi de la côte ouest", déclare Snoop. Après un clash historique contre Drake, Kendrick Lamar a renforcé son statut de roi du rap américain.

Le 19 juin dernier, K Dot a donné un concert inédit à Los Angeles intitulé "The Pop Out: Ken and Friends". Plusieurs rappeurs, dont Tyler The Creator, Roddy Ricch, YG, Mustard, ScHoolboy Q, et même la légende Dr. Dre, ont participé à ce show. Kendrick Lamar a également réuni la jeunesse divisée de son quartier de Los Angeles et rendu hommage à Nipsey Hussle et Kobe Bryant.

Snoop Dogg declares Kendrick Lamar “the king” of the West following his 'Pop Out' show 🔥👑



“K Dot, you are the king of the West. That’s stuff kings do — they unite.” pic.twitter.com/oofonl4L4v — NFR Podcast (@nfr_podcast) June 21, 2024

Durant une soirée, la West Coast était sur le toit du monde. C’était la première apparition sur scène du natif de Compton depuis la fin de son beef avec Drake, lui permettant de performer en chœur et à cinq reprises son hit mondial "Not Like Us".

Quelques jours plus tard, Snoop Dogg a exprimé tout le bien qu’il pensait de Kendrick Lamar sur ses réseaux sociaux : "J’envoie un grand cri à K.dot et à tous les homies de l’Ouest qui se sont tenus ensemble, unifiés, organisés dans la paix, l’amour. C’était magnifique. C’était amusant à regarder. C’était beau de voir tous mes peuples se rassembler. Et K.dot, tu es le roi de l’Ouest."