Rohff et La Fouine s'engagent contre le RN

"On redoute ce tournant politique depuis les débuts de Jean-Marie Le Pen"

Les rappeurs français dénoncent la percée du Rassemblement National. Dans un contexte politique tendu en France, où le RN a réalisé un score historique aux dernières élections européennes, les voix s'élèvent contre cette montée en puissance de l'extrême droite.

Parmi elles, celles des rappeurs Rohff et La Fouine, qui ont exprimé leur opposition au RN dans des déclarations récentes. Rohff appelle à la mobilisation contre "un avenir extrêmement sombre". Lors d'une séance de questions-réponses sur ses réseaux sociaux en vue de la sortie de son album "Fitna" le 21 juin prochain, Rohff a abordé la question du Rassemblement National.

Le rappeur du 94 a souligné son engagement de longue date contre l'extrême droite, remontant aux débuts de Jean-Marie Le Pen : "On redoute ce tournant politique depuis les débuts de Jean-Marie Le Pen. On y est ! Macron est stratège, mais pas plus qu'on veut nous le faire croire. Il vaut pas mieux", a-t-il déclaré.

La Fouine, quant à lui, insulte l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Il rejoint la prise de position de Rohff. Un message qui n'est pas passé inaperçu.

N**** sa mère le Front National, le rassemblement national, et toute leur déclinaison… — La Fouine (@lafouine78) June 14, 2024

En attendant la sortie de leurs prochains projets, Rohff et La Fouine continuent de faire parler d'eux en s'engageant sur des sujets d'actualité sensibles. Une volonté de ne pas rester silencieux face à la montée de l'extrême droite en France.