SCH ouvre un restaurant éphémère

Encore une communication soignée !

C’est une nouvelle communication soignée et originale pour le rappeur marseillais. Pour célébrer la sortie de son nouvel album "JVLIVS Prequel : Giulio", SCH a ouvert un restaurant éphémère, "Cannellonis", dans la capitale française les 28, 29 et 31 mai prochains. Cette initiative innovante permet aux fans de découvrir l'univers musical de l'artiste dans un cadre immersif et gastronomique.

Ouverture du restaurant éphémère Giulio à Paris 👨‍🍳



Un plat unique : les cannellonis



Pré-écoute de l'album JVLIVS Prequel en avant-première au sein du restaurant les 28 et 29 mai



Pop-Up Store les 31 mai et 1er juin



Uniquement sur réservation : https://t.co/B21A0WRxcJ pic.twitter.com/86cK4xrRgZ — #19 (@Sch_Mathafack) May 24, 2024

Le concept du restaurant est une véritable immersion dans l'ambiance de l'album. Les clients peuvent déguster un menu thématique unique (les cannellonis viandes ou végétariennes) inspiré des textes de SCH, tout en écoutant les nouveaux morceaux de l’album en avant-première.

En ouvrant son restaurant éphémère, SCH propose une expérience immersive à 360° autour de son projet musical. Cette initiative originale lui permet de générer du buzz et de l'engagement auprès de sa communauté de fans. Une idée créative pour marquer les esprits avant la sortie très attendue de "JVLIVS Prequel : Giulio". Un public touché une nouvelle fois car les places pour ces dates sont déjà épuisées !