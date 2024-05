Lacrim revient sur son clash avec SCH

"On ne se parle pas"

En pleine promotion de son nouvel album "Veni Vidi Vici", qui sortira très prochainement, Lacrim s’est confié sur sa relation avec SCH dans une interview chez OuiHustle.

L’histoire entre Lacrim et SCH commence parfaitement en 2015, dans l’album de Lacrim "RIPRO Vol 1" sur le titre "6.35". Mais après avoir collaboré à plusieurs reprises, les relations se sont dégradées au fil du temps entre les deux rappeurs, notamment à cause d’histoires de contrats, d’argent et de la société Baton Rouge de SCH, où Lacrim demandait des parts à lui qu’il ne recevait pas.

Aujourd’hui, le rappeur de 39 ans explique que les relations sont inexistantes même si apaisées : "On ne se parle pas mais tout est compréhensible. C’est normal. Moi j’estime que si demain tu me tires dans le pied, ne te plains pas si je te tire dans la tête. Peut-être qu’il y a eu des choses, peut-être que moi j’ai surenchéri et peut-être qu’après ça laisse des traces. Je comprends. Il y a des fois, il ne faut pas forcer. Je ne lui en veux même pas, je lui en veux plus. Je n’ai pas envie de penser à ça, je suis passé à autre chose. Je ne lui veux pas de mal."

Le message est passé, SCH n’a jamais parlé de cette affaire de son côté. On verra dans les prochains mois si l’un des deux serait prêt à refaire le premier pas. Ce serait pour le plus grand bonheur des fans.