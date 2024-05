Jul a allumé la vasque olympique à Marseille

Le J a été le troisième relayeur dans la cité phocéenne.

Ce mercredi 8 mai était décidément la journée des surprises pour Jul. Il sorti un clip par surprise, bon ça, après tout, pourquoi pas, mais surtout il a été un des porteurs de la flamme olympique qui a débarqué en France via le port de Marseille. Pour le coup, ça, c'était beaucoup plus inattendu... Surtout que c'est le J qui a eu l'honneur d'allumer la première vasque contenant la flamme sur le sol français alors que tout le monde pensait que ce serait Zinedine Zidane qui aurait cet honneur. Mais c'est bien Jul qui, devant plus de 150 000 personnes en folie, dont le président de la République Emmanuel Macron a eu l'honneur d'allumer le chaudron.

Le rappeur marseillais a reçu la torche en troisième position. C'est en effet le nageur Florent Manaudou qui a été le premier relayeur sur le sol français. Il l'a transmise à la championne paralympique d'athlétisme Nantenin Keïta - fille du musicien malien Salif Keïta - qui l'a elle-même revenu à l'OVNI.

Le J a ensuite chanté un de ses morceaux, histoire que la fête soit un peu plus belle et a enflammé le Vieux Port comme le disent si bien nos camarades de Kultur !