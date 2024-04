Les Flammes 2024 : découvrez les plus belles prestations live

Avec La Fouine en invité surprise !

Même si on n'empêchera jamais les critiques, il faut quand même avouer que Les Flammes ça a une certaine allure, surtout quand on a connu les tentatives de trophées du hip-hop aux débuts des années 2000. Là, on est quand même dans un grand show avec de grands moments de musique et de live qui viennent agrémenter la soirée. Comme un symbole, comme une évidence, c'est Aya Nakamura qui a ouvert la cérémonie avec un medley de ses plus grands tubes. Prise dans une polémique débile quant à une éventuelle participation à la cérémonie des Jeux Olympiques, elle a logiquement été mise en avant par les siens, ceux qui savent ce qu'elle représente vraiment : la queen de la musique française, un point c'est tout ! Elle était aussi l'artiste la plus nommée et elle est logiquement repartie avec le plus grand nombre de trophées. Mais, parmi les points d'orgue musicaux de la soirée, il y a aussi eu l'apparition surprise de La Fouine qui a chanté un medley de ses plus grands succès, le jour où il annonce une date à l'Accor Arena !

Generations vous propose de revivre les meileures prestations live des Flammes. Let's Go !

Aya Nakamura

La Fouine

Alonzo

Shay

Médine

Fanny J

Jungeli, Alonzo, Imen Es, Abou Debeing et Lossa

Franglish

Zamdane

Maureen

Merveille

Richie Beats et Kay The Prodigy

Luigi

Josman

Bref, si vous voulez vous régaler et passez une bonne journée, lancez play et laissez-vous guider. Et vous verrez, le rap n'a rien envier à quiconque, que ce soit aux victoires de la musique qui nous méprise ou des Américains que l'on regarde parfois avec envie.

Grégory Curot