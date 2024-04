YNW Melly transféré dans une autre prison pour la première fois en cinq ans

Son nouveau procès semble encore loin...

Pour la première fois en cinq ans, YNW Melly a été transféré dans une autre prison ce vendredi 05 avril. En attendant son procès, le rappeur du sud de la Floride est accusé de meurtre en lien avec ses deux défunts associés, YNW Sakchaser et YNW Juvy.

Après 61 mois derrière les barreaux de la prison du comté de Broward, le rappeur a donc été transféré à l'établissement de détention Paul Rein à Pompano Beach, en Floride. L’interprète de "Murder on my mind" n’en délaisse pas la musique pour autant, il est même plutôt présent, avec la sortie récente d’un single "Save Me", le 22 mars dernier.

Le rappeur est en attente d'un nouveau procès après que le premier se soit soldé par un délai supplémentaire pour préparer la défense. Depuis, Melly a été accusé d'un crime supplémentaire avec son coaccusé YNW Bortlen. Son procès, retardé de plusieurs mois, avait fait l'objet de plusieurs appels de la part de l'accusation. Melly, qui s'est vu refuser la liberté sous caution, risque la peine de mort s'il est reconnu coupable.

On rappelle que YNW Melly est jugé pour le meurtre de deux de ses associés, YNW Sakchaser et YNW Juvy, le 26 octobre 2018. Selon la police, il aurait tiré après une séance en studio alors qu'ils roulaient dans une voiture conduite par YNW Bortlen. YNW Melly et Bortlen auraient ensuite simulé une fusillade au volant, et Bortlen aurait conduit les deux corps au Memorial Hospital de Miramar, en Floride. Il a dit à la police qu'ils avaient été abattus dans un drive-by.