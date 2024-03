Dr. Dre : retour sur cette époque où il a frôlé la mort

"Cela vous fait apprécier la vie, c'est certain"

Lors d'une interview diffusée ce jeudi 14 mars avec James Corden dans l'émission This Life of Mine de SiriusXM, Dr. Dre est revenu sur l'anévrisme cérébral qu'il a subi en 2021.



"Cela vous fait apprécier la vie, c'est certain. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, ça arrive, c'est tout. Au cours de ces deux semaines, j'ai eu trois attaques cérébrales", a-t-il déclaré avant d'admettre qu'il n'avait pas réagi de manière urgente aux symptômes dans un premier temps : "Je me suis levé et j'ai fait mes occupations, puis j'ai pensé que je pourrais m'allonger et faire une sieste. Mon fils et une amie m'ont dit : 'Non, nous devons t'emmener à l'hôpital'. L'instant d'après, j'ai perdu connaissance et je me suis retrouvé aux soins intensifs.

Ce fut une longue traversée pour le créateur du légendaire album 2001 : "J'y suis resté deux semaines. J'entendais les médecins entrer et dire 'Vous ne savez pas à quel point vous avez de la chance'. J'ai posé des questions sur ce que j'aurais pu faire pour éviter cela, mais personne n'a pu me donner de réponse." Il a ajouté : "Je ne savais pas que c'était si grave, vous savez ? En voyant ma mère, ma sœur et tout le monde entrer dans la pièce. Personne ne me l'a dit, je n'en avais aucune idée. C'était juste fou."