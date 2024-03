Dr. Dre va avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Elle sera à côté de celle de Snoop.

On pensait que c'était déjà fait. Mais en réalité, Dr. Dre n'a pas encore son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Heureusement, cette "erreur" va rapidement être réparée. Selon un communiqué de presse, le fondateur de N.W.A. recevra la 2 775e étoile sur Hollywood Blvd. et il sera juste à côté de Snoop Dogg, évidemment, les carrières des deux hommes étant quasi indisssociables et aussi fortes que leur amitié. L'étoile de Dr. Dre sera dévoilée le 19 mars prochain et il sera honoré dans la catégorie Recording.

Ana Martinez, productrice du Hollywood Walk of Fame, a déclaré dans un communiqué :

"Les contributions de Dr. Dre à l'industrie musicale sont indéniables et ont laissé une marque indélébile sur la culture populaire. En tant que producteur, rappeur et entrepreneur, Dr. Dre n'a cessé de repousser les limites et d'établir de nouvelles normes d'excellence. C’est avec une grande fierté que nous honorons son incroyable carrière et son impact extraordinaire en lui décernant une étoile sur le Walk of Fame. Son étoile sera le symbole durable de son immense talent et de son héritage dans le monde de la musique. La particularité du lieu choisi pour l'étoile de Dr. Dre, c'est qu'il sera à côté de celle de son ami de longue date Snoop Dogg !"