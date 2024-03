Kalash Criminel devient agent de joueurs de foot

Il a créé une agence.

On ne découvre pas aujourd'hui les liens très forts qui unissent rappeurs et footballeurs. Souvent issus des mêmes quartiers, joueurs et artistes se connaissent, se respectent et s'admirent. Mais les ponts entre les deux mondes sont assez rares, sauf quand il s'agit du bizutage des joueurs de l'équipe de France qui connaissent leurs classiques. Mais Kalash Criminel dont l'album "Bon courage" vient de sortir a décidé de franchir le pas et de lancer une agence d'agents de joueurs.

La structure s'appelle "Power Industry" et se compose dizaine d’employés avec des scouts, des avocats, un préparateur physique, un coach de terrain et plusieurs agents comme Kalash Criminel l'a expliqué à RMC Sport.

"La musique et le foot, c’est un peu lié. Je savais que c’était un milieu de requins [...] Ce n’est pas un travail facile. C’est pour ça que j’ai envie de me concentrer. Les gens voient l’argent et la « fame », mais c’est beaucoup plus que ça. Avant de me lancer, j’ai rencontré pas mal d’agents bien placés, notamment en Italie. J’ai beaucoup discuté avec eux."

Lui-même a fait des études de droit et va passer ses diplômes dans peu de temps. Surtout, il peut compter sur le soutien de Franck Ribéry qui l'a encouragé dans son entreprise et il aurait déjà quelques joueurs signés sous contrat.

Fort de tous ces atouts, Kalash Crimi espère bien durablement dans ce milieu et il a de l'ambition. "Je veux voir les joueurs qui sont dans l’agence être appelés en Coupe du monde, à la CAN, à l’Euro. Ballon d’or, tout ça."

J’aimerai bien avoir l’agence la plus grosse dans le football. Plus que… pic.twitter.com/MLz16FsXYy — Kultur (@Kulturlesite_) March 5, 2024 Qu'il soit rappeur peut aider mais le Sevranais ne veut pas en jouer, au contraire. "Je n’ai encore jamais vécu ça. Pour l’instant, ça s’est toujours bien passé avec les joueurs, les autres agents ou même des dirigeants. Je pense qu’ils voient le fait que je suis connu et que je peux mettre leur club en avant. C’est plus du donnant-donnant. C’est vraiment du business."

Et une corde de plus à son arc et une piste pour sa retraite du rap ?