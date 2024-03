2pac : des lyrics manuscrits vendus aux enchères

Une relique exceptionnelle.

Les fans les plus fidèles du défunt rappeur 2Pac vont être ravis. Les paroles manuscrites de l'interprète de "California Love" ont été mises aux enchères. Il s’agit d’une relique exceptionnelle, une feuille unique contenant les rimes de la chanson "Throw Ya Handz Up" de 1995. Elle a été mise en vente ce mardi 27 février dernier par Iconic Auctions.

"Les paroles manuscrites des chansons publiées de Tupac sont rares et font partie des pièces les plus convoitées de la collection de souvenirs de Tupac. Accompagnées de lettres d'authenticité complètes de James Spence Authentication (JSA) et de l'ACOA", déclare le site internet.



La relique a étonnament fait l'objet de deux enchères jusqu'à présent, la plus élevée étant de 3 300 dollars. La vente aux enchères se terminant ce samedi 02 mars.



De nombreux autres objets uniques liés à 2Pac ont été mis aux enchères ces dernières années. En novembre dernier, des photos inédites des arrestations de Tupac Shakur et de Biggie, ainsi que des cartes d'empreintes digitales, ont été mises aux enchères. On retrouvait également la photo d'identité de 2Pac et sa carte d'identité de prison de la même année, qui n'ont jamais été vues. Une somme astronomique était mise en vente par l’un des principaux marchands de souvenirs du pays, Momentsintime.com : 225 000 dollars pour chaque pièce !